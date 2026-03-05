На Кубе произошел масштабный блэкаут

На Кубе произошло отключение электроснабжения, без света остался весь центральный регион — от провинции Пинар-дель-Рио до провинции Камагуэй. Об этом сообщила Национальная электроэнергетическая компания Кубы (UNE).

В UNE заявили, что причиной отключения стал сбой на теплоэлектростанции имени Антонио Гитераса. Представитель UNE сообщил государственному телевидению Кубы, что электроснабжение также пропало в провинции Лас-Тунас из-за неисправности подстанций. По его словам, электричество осталось только на самых восточных территориях страны. Издание Periodico Cubano пишет, что восстановление подачи электроснабжения на Кубе может занять до 72 часов.

Сегодня Национальная кубинская компания газа уточняла, что из-за аварии на ТЭС в нескольких районах кубинской столицы Гаваны нарушилось газоснабжение.