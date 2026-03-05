В Гаване нарушено газоснабжение из-за аварии на ТЭЦ

Авария на ТЭЦ национальной электроэнергосистемы Кубы привела к нарушению в газоснабжении в нескольких районах Гаваны. Центральный район страны также остается без света.

«Из-за отключения национальной электроэнергетической системы в настоящее время нарушена работа сети газоснабжения "Плайя-Марианао"»,— указано в сообщении Национальной кубинской компании газа.

4 марта Национальная электроэнергетическая компания Кубы сообщила о том, что центральный регион страны остался без света из-за отключения национальной электроэнергетической сети, сообщает Reuters. Согласно заявлению властей, причиной стала авария на основной кубинской теплоэлектростанции имени Антонио Гитераса.