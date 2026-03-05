Дагестан в 2026 году направит 956 млн рублей на капремонт 35 школ

Правительство Дагестана под руководством вице-премьера Муслима Телякавова провело совещание в формате ВКС и утвердило план капитального ремонта 35 объектов образования на 2026 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Федеральный бюджет выделит 955,3 млн руб. субсидий на ремонт 27 общеобразовательных школ, включая два объекта с двухгодичным циклом, и шести детских садов, а также 143,2 млн руб. на их оснащение современным оборудованием. Работы охватят 11 муниципалитетов, таких как Кайтагский, Левашинский, Буйнакский, Ботлихский, Цунтинский, Новолакский и Хасавюртовский районы, города Каспийск и Махачкала.

Региональный бюджет добавит 735 млн руб. на ремонт еще восьми объектов в семи муниципалитетах, включая дагогнинскую школу №8, учебные заведения в селах Чуни, Агада, Карамахи, гимназию Табасаранского района, а также два интерната в Махачкале и Курми. Замминистра образования Гаджимурад Магомедов ранее отчитывался о 63% готовности аналогичных объектов в 2025 году, где заключили контракты по девяти школам на 592,1 млн руб. и двум детсадам на 128,1 млн руб.

Министр образования Яхья Бучаев сообщил, что в 2027 году федералы профинансируют ремонт 12 школ и восьми детсадов, продолжая национальные проекты «Молодежь и дети» и «Семья». Это ответ на хронические проблемы: в 2022 году капремонт 90 из 199 школ отставал от графика при финансировании 4,4 млрд руб., а ранее 783 школы требовали ремонта из-за отсутствия системного подхода.

Станислав Маслаков