Средний размер автокредита в Удмуртии вырос почти на 20% за год

Средний размер выданных автокредитов в Удмуртии в январе составил 1,27 млн. руб., что на 19,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

На фоне общероссийской тенденции, где средний размер автокредита в январе составил 1,45 млн. руб. (увеличившись на 19,5% по сравнению с январем 2025 года), Удмуртия демонстрирует стабильный рост интереса к автокредитам.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация на рынке автокредитования связана с улучшением условий для заемщиков и растущим спросом на автомобили.

Напомним, средний срок автокредита в Удмуртии составил 6,21 лет в январе, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Этот рост свидетельствует о стабильной тенденции увеличения сроков автокредитования в регионе.

Анастасия Лопатина