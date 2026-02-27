Средний срок автокредита в Удмуртии в январе достиг 6,21 лет

Средний срок автокредита в Удмуртии составил 6,21 лет в январе, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), этот рост свидетельствует о стабильной тенденции увеличения сроков автокредитования в регионе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом, по России средний срок автокредитов также показал значительный рост, составив 5,94 лет в январе 2026 года, увеличившись на 17,2% по сравнению с предыдущим годом.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать долговую нагрузку заемщиков и снижать величину ежемесячного платежа. Однако спрос на автокредиты и аппетит к риску у банков к началу 2026 года снизились из-за повышения утилизационного сбора и высоких процентных ставок.

Анастасия Лопатина