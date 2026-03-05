Ферма в Курской области пострадала из-за атак ВСУ

В результате атак ВСУ на Курскую область был посечен фасад фермы. Она расположена в селе Калиновка Хомутовского района. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также ряд повреждений зафиксирован в Беловском районе. Так, в деревне Гирьи пострадала производственная постройка и кузов автомобиля. В слободе Белой разрушения получила кровля дома, в селе Илек — кузов машины. Погибших и раненых, предварительно, нет.

С 9:00 4 марта до 7:00 5 марта над Курской областью сбили не менее 63 беспилотников различного типа. Также установлено 87 артиллерийских обстрелов и десять сбросов взрывных устройств с БПЛА.

Сутками ранее из-за атаки ВСУ в деревне Гирьи было повреждено административное здание производителя колбас и полуфабрикатов ООО «Псельское», который является единственным резидентом курской свободной экономзоны.

Алина Морозова