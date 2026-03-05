«Локо» досрочно выиграл «Золотой» дивизион Запада

Ярославская молодежка «Локо» гарантировала себе первое место в «Золотом» дивизионе Западной конференции после крупной выездной победы над МХК «Динамо Москва». Об этом сообщили в пресс-службе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МХК «Локо» Ярославль Фото: МХК «Локо» Ярославль

Матч в Москве прошел 4 марта и завершился со счетом 1:7. В составе «Локо» отличились Вадим Дудоров (дубль), Роман Шохрин, Сергей Пузеев, Кирилл Емельянов, Андрей Пустовой, Алексей Эльблаус.

По итогам матча ярославская команда набрала 96 очков в 55 играх и стала недосягаемой для преследователей. Вторую строчку в таблице регулярного чемпионата занимает МХК «Динамо Москва» с 83 очками.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что основная ярославская команда «Локомотив» гарантировала себе старт плей-офф на домашнем льду.

Алла Чижова