«Локомотив» гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду

Ярославский ХК «Локомотив» после победы над «Северсталью» в Череповце гарантировал себе старт плей-офф на домашнем льду. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боб Хартли с "Локомотивом"

Фото: ХК «Локомотив» Боб Хартли с "Локомотивом"

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что основное время матча «Северсталь» — «Локомотив» завершилось со счетом 2:2. Победу ярославской команде в серии буллитов принес нападающий Артур Каюмов.

Наставник «Локомотива» Боб Хартли был удивлен удалениями у своей команды: за последние 10 минут матча ярославцы трижды нарушили правила, еще раз — в овертайме. Одно из этих удалений позволило «Северстали» на последней минуте основного времени сравнять счет и перевести игру в овертайм.

«Они воспользовались моментом, чтобы забить, а мы не смогли переломить ход игры. Мы отлично играли в меньшинстве, четыре на три (в овертайме — прим. «Ъ-Ярославль»), и Даниил Исаев (вратарь — прим. «Ъ-Ярославль») сделал несколько важных сейвов, и Александр Радулов и Артур Каюмов невероятно хороши в буллитах. Это хорошая победа для нас»,— сказал Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции.

До конца регулярного чемпионата КХЛ у «Локомотива» осталось шесть матчей, в том числе два домашних. «Надеюсь, мы закончим чемпионат на высоком уровне, избежим травм и продолжим показывать хорошую игру. Мы любим свою команду. Мы сплоченная команда. У нас хорошее сочетание молодости и опытных ветеранов, отличное лидерство. Мы действующие чемпионы, поэтому все хотят нас обыграть, и нам нужно быть готовыми, но мне нравится, как мы играем сейчас»,— пояснил наставник.

4 марта «Локомотив» сыграет на выезде с ХК «Сочи», а 9 марта снова встретится с «Северсталью», но уже на домашней арене.

Алла Чижова