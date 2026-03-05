Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Екатеринбурге прощаются с Николаем Колядой

В Екатеринбурге проходит церемония прощания с драматургом Николаем Колядой. Глава «Коляда-театра» умер 2 февраля в возрасте 68 лет.

За час до официального начала церемонии горожане начали собираться у театра. Образовалась очередь из нескольких сотен человек, передает «Ъ-Урал». Позднее желающих проститься с драматургом пропустили в зал, где установлен гроб.

После прощания состоится отпевание в храме во имя святого преподобного Марка Печерского на Широкой речке. Драматурга похоронят на Широкореченском кладбище.

Путь «солнца русской драматургии»

Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

Фото: Дмитрий Сухоросов

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

Фото: Дмитрий Сухоросов

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель &quot;Четвертого канала&quot; Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева  /  купить фото

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии &quot;Коляда-Plays&quot;. Николай Коляда (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров  /  купить фото

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки 2021&quot;, организованной на основе исследования ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;, в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Показ спектакля &quot;Баба Шанель&quot; на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы &quot;Курара&quot; Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре &quot;На Страстном&quot;. 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

