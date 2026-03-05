В Екатеринбурге прощаются с Николаем Колядой

В Екатеринбурге проходит церемония прощания с драматургом Николаем Колядой. Глава «Коляда-театра» умер 2 февраля в возрасте 68 лет.

За час до официального начала церемонии горожане начали собираться у театра. Образовалась очередь из нескольких сотен человек, передает «Ъ-Урал». Позднее желающих проститься с драматургом пропустили в зал, где установлен гроб.

После прощания состоится отпевание в храме во имя святого преподобного Марка Печерского на Широкой речке. Драматурга похоронят на Широкореченском кладбище.