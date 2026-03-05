В Ставрополе тюльпаны к 8 марта подорожали до 3,4 тысяч рублей за букет

В Ставрополе букет из 15 тюльпанов к 8 марта подорожал на 3% год к году и достиг 3,4 тыс. руб., пишет РБК Кавказ со ссылкой на менеджера по развитию бизнеса маркетплейса Flowwow Александра Венникова.

Спрос на авторские букеты в городе вырос на 44%, их средняя цена составила 3,2 тыс. руб. — на 1% выше прошлого года. Средняя стоимость букета в Ставрополе увеличилась на 13% год к году. Аналитики Flowwow прогнозируют рост цен непосредственно перед праздником в пределах 2%. Букет из 15 роз в конце февраля стоил 4,9 тыс. руб., что на 5% ниже уровня 2025 года. Покупатели предпочитают бюджетные сорта и композиции, например авторский букет из альстромерий, кустовых роз и диантусов за 2 тыс. руб.

Тюльпаны лидируют в продажах, за ними следуют розы, хризантемы и альстромерии. Растет интерес к луковичным цветам — ирисам и нарциссам. Спрос на кондитерские изделия тоже увеличивается: бенто-торты с индивидуальным дизайном подорожали на 15%, их средняя цена достигла 1,7 тыс. руб. Покупатели выбирают минималистичные варианты с сердцами и короткими надписями.

В Краснодаре средняя цена букета выросла на 5% до 3,5 тыс. руб. Монобукеты подорожали на 9% до 3,6 тыс. руб., авторские — на 3% до 3,3 тыс. руб. Букет из 15 тюльпанов стоил 3,7 тыс. руб., из 15 роз — 5,2 тыс. руб. (+2% год к году). В Ростове-на-Дону средняя цена букета составила 3,4 тыс. руб. (+2%), 15 тюльпанов обошлись в 4,2 тыс. руб. (+5%), 15 роз — в 4,7 тыс. руб. (-9%). Популярны бюджетные варианты вроде монобукета из красных французских роз за 1,8 тыс. руб.

Аналитики Flowwow ожидают роста цен в регионах на 2–5%. Пиковые заказы придут на 6–8 марта. Корпоративные клиенты активно покупают подарки для сотрудниц с конца февраля до 6 марта. Спрос на сладости вырос на 10% год к году, средний чек — на 20% до 2,4 тыс. руб. Клубника в шоколаде прибавила 44% в продажах, ее средняя цена достигла 2,6 тыс. руб., в Ростове — 2,8 тыс. руб. (+7%). Бенто-торты там подорожали на 16% до 2 тыс. руб.

Вв 2025 году рост спроса на цветы в Ставрополе составил 43%. Монобукеты лидируют с приростом 50%, авторские букеты выросли цене на 49%, но уступают в три раза по популярности.

Станислав Маслаков