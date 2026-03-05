Новосибирца осудят за поджог автомобиля Росгвардии

2-й Восточный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о поджоге автомобиля Росгвардии жителем Новосибирска. Ему предъявлены обвинения в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии правоохранителей, фигурант дела действовал по указанию куратора. Новосибирец продал свой автомобиль, а полученные деньги перевел на якобы «безопасный счет». «В дальнейшем ему поступило предложение о возврате проданного транспортного средства, но взамен от него потребовали совершить противоправные действия»,— говорится в сообщении полиции.

Согласившись на эти условия, фигурант дела сначала поджег припаркованный у ТРЦ Volkswagen, затем — отечественный седан Росгвардии.

Александра Стрелкова