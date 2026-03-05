Средняя цена нового российского авто в феврале опустилась ниже 2 млн рублей

В феврале средняя стоимость нового российского автомобиля снизилась до 1,99 млн руб. Средняя цена новой модели у «китайцев» не изменилась и составила 3,94 млн руб., приводит ТАСС данные исследования «Авто.ру бизнес».

По сравнению с началом года объем предложения российских марок увеличился на 7%, китайских — на 1%. Наиболее заметное снижение средней стоимости среди моделей в прошлом месяце зафиксировано у Lada Aura (на 4%, до 2,44 млн руб.), Zeekr 9X (на 3%, до 13,11 млн руб.) и Chery Tiggo 7 Pro Max (на 3%, до 2,96 млн руб.).

Снижение цен отмечено более чем в 10 регионах. Лидером по этому показателю стала Саратовская область (на 10%, до 3,03 млн руб.), в тройку также вошли Воронежская (на 6%, до 2,9 млн руб.) и Нижегородская (на 5%, до 2,49 млн руб.) области. Максимальное увеличение средней цены зафиксировано в Тверской области (на 5,3%, до 2,26 млн руб.), Краснодарском крае (4,6%, до 2,77 млн руб.) и Ярославской области (3,5%, до 1,87 млн руб.).

Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале выросли год к году на 2,5%, до 80,03 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». За январь—февраль продано 160,63 тыс. новых машин, что на 3,9% меньше, чем годом ранее. Лидером продаж в феврале осталась Lada, хотя реализация бренда сократилась на 22,5%, до 19,04 тыс. новых машин. Опрошенные «Ъ» дилеры отмечают, что месяц оказался хуже ожиданий: относительно января, согласно данным агентства, авторынок упал на 0,7%.

Подробности — в материале «Ъ» «Авторынок ждет оттепели».