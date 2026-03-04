Авторынок ждет оттепели

Авторынок в феврале показал рост продаж год к году, но не оправдал ожиданий дилеров, рассчитывавших и на прирост к январю. Результат объясняют слабой покупательной способностью и адаптацией рынка к росту утильсбора и НДС. В марте участники рынка прогнозируют оживление спроса, но опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке негативно скажется на готовности потребителей к крупным тратам.

Продажи новых легковых автомобилей в России в феврале выросли год к году на 2,5%, до 80,03 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Впрочем, опрошенные “Ъ” дилеры отмечают, что месяц оказался хуже ожиданий: относительно января, согласно данным агентства, авторынок упал на 0,7%. По мнению директора департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, покупательная способность и настроения потребителей сейчас не на том уровне, чтобы разогнать спрос в авторитейле. «Мы думали, что объем продаж будет как минимум лучше, чем в январе, в районе 85 тыс. новых автомобилей»,— отмечает он.

Большинство участников отрасли, по опросу “Ъ”, подтверждают низкий спрос в феврале (в какой-то мере традиционный), но делать выводы по ситуации на рынке по итогам двух месяцев считают преждевременным.

Согласно «Автостату», за январь—февраль продано 160,63 тыс. новых машин, что на 3,9% меньше, чем годом ранее.

По оценке гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, начало года в целом неподходящий для учета статистики период в связи с изменениями с 1 января ставок утильсбора и роста НДС до 22%. «Рынок "переваривал" нововведения и привыкал к новым цифрам»,— поясняет он. Гендиректор «Автостата» Сергей Целиков оценивает результаты февраля скорее положительно: «Рынок не начал валиться — уже хорошо».

Лидером продаж в феврале осталась Lada, впрочем, реализация бренда сократилась на 22,5%, до 19,04 тыс. новых машин.

Доля марки год к году снизилась на 7,7 процентного пункта, до 23,79%. На втором месте — китайский Haval с результатом 10,16 тыс. автомобилей, что на 6,1% лучше результатов прошлого февраля. Топ-3 замыкает Tenet (де-факто машины Chery) с 8,63 тыс. машин.

Сам китайский бренд Chery в число лидеров российского рынка не попал. Более того, импорт машин этой марки сходит на нет, отмечает Сергей Целиков. По данным эксперта, в январе—феврале в Россию был ввезен 41 новый автомобиль Chery, что в 100 раз меньше, чем годом ранее. «Практически все автомобили в этом году были ввезены физическими лицами»,— уточняет он. В целом, напоминает собеседник “Ъ”, ситуация совпадает с анонсированными Chery планами по сокращению присутствия в РФ к 2027 году. Как поясняли источники “Ъ”, компания остается под брендом Tenet (см. “Ъ” от 17 сентября 2025 года).

На четвертом и пятом местах рейтинга, согласно данным агентства, бренды Belgee (Geely белорусской сборки) и Geely. Продажи первого выросли в 2,3 раза, до 4,69 тыс. штук, второго — сократились на 8,6%, до 4,66 тыс. штук. Также в топ-10 попали японские марки, официально не поставляемые в Россию: Mazda (рост год к году почти в 20 раз, до 2,77 тыс. штук) и Toyota (рост в 2 раза, до 1,98 тыс. штук). Резкий рост первого, по мнению собеседников “Ъ”, связан с продажами Mazda CХ-5, которая оптимально подходит под условия льготной ставки утильсбора (имеет мощность до 160 лошадиных сил) и конкурентоспособна по цене.

Самой продаваемой в России моделью, по «Автостату», остается Lada Granta.

Второй по популярности автомобиль — Tenet T7, сдвинувший на третью строчку Haval Jolion. Все модели китайских брендов, кроме Geely Monjaro, де-факто китайских или поставляемых по параллельному импорту марок показали в феврале рост продаж. Сильнее всего на рынке просела Lada Vesta (на 62,8%), также в минусе Lada Granta (на 23,4%) и Lada Niva Legend (на 3,1%). Директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин на форуме ForAuto называл январь и февраль 2026 года «худшими» месяцами для российского авторынка за 20 лет ведения статистики.

Топ моделей по продажам новых автомобилей в январе—феврале 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) Доля рынка (%) 1 Lada Granta 14886 –28,9 9,27 2 Tenet T7 8810 н. д. 5,48 3 Haval Jolion 8702 –10,0 5,42 4 Tenet T4 7331 н. д. 4,56 5 Lada Niva Travel 6488 10,4 4,04 6 Lada Vesta 6072 –62,5 3,78 7 Belgee X50 5157 133,7 3,21 8 Mazda CX-5 4444 в 21 раз 2,77 9 Lada Niva Legend 4419 –9,3 2,75 10 Geely Monjaro 3176 –24,8 1,98 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Опрошенные “Ъ” дилеры и эксперты ожидают роста авторынка в марте. По прогнозу господина Иванова, инерция «вымытого» в конце 2025 года спроса к этому сроку должна закончиться и продажи могут вырасти до 95–100 тыс. штук. Март, вторит господин Ольховский, безусловно, будет лучше февраля, вопрос — насколько. «С учетом ситуации на Ближнем Востоке активность людей может, наоборот, снизиться, если эти действия будут продолжаться длительное время. Отсутствие веры в спокойное будущее не создает предпосылок на приобретение товаров длительного спроса, к тому же еще и в кредит»,— рассуждает он. Сергей Целиков также ожидает роста продаж в марте, в том числе благодаря сезонному фактору, но не более чем до 90 тыс. новых машин.

Наталия Мирошниченко