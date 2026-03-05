Ввоз цветов в регионы Сибири с начала года вырос в 3,6 раза

За январь-февраль 2026 года сибирские таможенники оформили ввоз 227 т цветочной продукции. Это в 3,6 раза больше по весу по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной объем поставок (141 т) пришелся на февраль, к Международному женскому дню, рассказали в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Было ввезено 2,2 млн тюльпанов (66,3 т), 1,2 млн роз (62,3 т), 749 тыс. гвоздик (24,8 т), 37 тыс. хризантем (30,5 т). Цветы в Сибирь были поставлены из 15 стран, включая Китай, Нидерланды, Эквадор, Армению, Узбекистан, Таиланд, Кыргызстан и Индию.

В 2025 году Сибирь заняла пятое место по объемам импорта цветочной продукции в России, отметили в СТУ. Лидером по ввозу цветов среди сибирских регионов стала Новосибирская область (79%). За ней следуют Алтайский край (9%) и Омская область (7,2%).

Михаил Кичанов