Женщины в Сибири чаще всего занимают руководящие должности в HR-сфере

В Сибири женщин на руководящих позициях больше всего в сфере управления персоналом и тренингов. Их доля среди топ-менеджеров здесь достигает 72%. В топ-5 отраслей, где на топ-менеджерские позиции претендуют преимущественно женщины, также входят: розничная торговля (68%), медицина и фармацевтика, сфера финансов и бухгалтерии (по 64%), наука и образование (62%), свидетельствуют результаты исследования hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В число отраслей с высокой долей женщин на управленческих позициях также вошли: страхование (62%), искусство, развлечения, массмедиа (60%), спортивные клубы и салоны красоты (56%), маркетинг и юристы (по 55%).

Больше всего топ-менеджеров женщин в возрастной группе от 35 до 44 лет (45% от общего числа), на втором месте — топ-менеджеры старше 45 лет (29%), далее более молодые топы-женщины от 25 до 34 лет (таких насчитывается 21% от общего числа). Всего 3% девушек в возрасте 18-24 лет удается занять руководящие позиции.

В возрасте до 34 лет женщины чаще руководят такими сферами, как туризм, гостиницы, рестораны (29%), строительство, недвижимость (34%) и информационные технологии (36%).

Женщины-боссы старше 45 лет чаще всего рассматривают управленческие должности в сферах — добыча сырья (35%), транспорт и логистика (38%), производство (39%).

В Сибири наиболее высокую зарплату женщины-руководители получают в Новосибирской области (медиана ожиданий в 2026 году — 117 тыс. руб.), Иркутской области и Красноярском крае (по 100 тыс. руб.), Омской области (98,3 тыс. руб.), Республике Хакасия (98 тыс. руб.), Кемеровской области (97,9 тыс. руб.), Томской области (90,4 тыс. руб.), Алтайском крае (89,5 тыс. руб.).

Лолита Белова