Подвели кредиты

В Кировском райсуде Ростова-на-Дону начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора, экс-министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, шесть лет назад госпожа Федотова необоснованно привлекла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. По оценкам следователей, ущерб от действий чиновницы, связанных со спорным кредитом, составил 1,9 млрд руб. Именно такая сумма якобы была потрачена из регионального бюджета на оплату процентов в 2020–2023 годах. Лилия Федотова свою вину не признает. Подробности — в материале корреспондента «Ъ-Ростов», побывавшего на заседании суда.

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону 4 марта начался процесс по уголовному делу в отношении экс-чиновника регионального правительства Лилии Федотовой. Ей предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок от 3 до 5 лет).

Госпожа Федотова присутствовала на заседании посредством видеоконференцсвязи (ВКС). Первое заседание началось с опозданием на полтора часа, поскольку ждали «доставки» подсудимой, а затем настраивали связь. Прокурор не стал зачитывать обвинительное заключение, а выступил с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении Лилии Федотовой на шесть месяцев — до 23 августа 2026 года.

Адвокат в своем выступлении в суде настаивал на изменении меры пресечения его подзащитной на домашний арест. С его слов, позиция гособвинителя является безосновательной и едва выдерживает критику. Защитник указал на отсутствие в материалах дела доказательств, которые могли бы подтвердить намерение госпожи Федотовой скрыться от следствия либо надавить на ключевых свидетелей по делу. Адвокат уточнил, что Лилия Федотова, ввиду занимаемой ею ранее должности, внесена в санкционные списки недружественных стран (из-за позиции относительно специальной военной операции). Соответственно, если она покинет территорию РФ, то будет арестована по требованию иностранных государств. Сторона защиты также сослалась на состояние здоровья подсудимой, отметив, что ей необходимо экстренное лечение.

Сама же госпожа Федотова полностью согласилась с позицией адвоката относительно меры пресечения. Она отметила, что все материалы, имеющиеся в уголовном деле, находятся в открытом доступе и их невозможно уничтожить.

Выслушав позиции сторон, суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил Лилии Федотовой срок содержания в СИЗО на полгода. Следующее заседание по этому делу состоится 25 марта. К этому времени госпожу Федотову, которая изъявила желание принимать непосредственное участие в судебных заседаниях, доставят в Ростов-на-Дону.

По версии следствия, в 2020 году госпожа Федотова необоснованно привлекла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. По подсчетам правоохранителей, ущерб от действий министра, связанных со спорным кредитом, составил 1,9 млрд руб. Именно такая сумма якобы была потрачена из регионального бюджета на оплату процентов в 2020–2023 годах.

Уголовное дело в отношении экс-заместителя губернатора по статье о превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) возбудили в начале 2025 года. В ходе следствия ее действия переквалифицировали в злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Мария Хоперская