Число погибших при обрушении кровли цеха в Тульской области выросло до двух

В городе Узловая Тульской области всю ночь вели поисково-спасательные работы на месте обрушения кровли цеха. Было найдено тело погибшего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

ЧП случилось вчера вечером на предприятии по производству металлоконструкций. Из-за скопления снега и льда рухнула кровля на площади 1,2 тыс. кв. м. В здании находилось 42 человека, из них 40 вышли самостоятельно. По данным МЧС, один человек погиб, второй оставался под завалами.