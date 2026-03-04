Один человек погиб после обрушения кровли цеха в Тульской области

Обрушение кровли произошло в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций в Тульской области, сообщили в региональном управлении МЧС в Max. Один человек погиб, еще один остается под завалами.

Инцидент произошел в городе Узловая на улице Заводской. По предварительным данным, крыша обрушилась из-за скопления снега и льда. Площадь разрушений составила около 1200 кв. м.

В момент происшествия в помещении находились 42 человека. 40 работников смогли покинуть здание самостоятельно. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, к операции привлечены кинологические расчеты.