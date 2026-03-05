В ДР Конго более 200 человек погибли при повторном обрушении шахты

Как минимум 200 человек погибли при обрушении на месторождении колтана Рубайя на востоке ДР Конго, сообщило Министерство горнорудной промышленности республики в соцсети Х.

Как пишет Assosiated Press (AP), обрушение произошло 3 марта на объектах, подконтрольных повстанческой группировке AFC/M23. Представитель повстанцев Фанни Кай опроверг эти данные. По его словам, обрушение было вызвано взрывами, и в результате погибли пять человек. «Я могу подтвердить, что то, что публикуют люди, не соответствует действительности. Речь идет всего лишь о пяти погибших»,— сказал он.

Рубайя находится в богатом полезными ископаемыми регионе, где десятилетиями продолжаются столкновения между правительственными силами и вооруженными группировками, напоминает AP. В конце января на месторождении уже случалось обрушение. Тогда погибли как минимум 227 человек.