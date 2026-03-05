Теннисистки Блинкова и Захарова вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисистки Анна Блинкова и Анастасия Захарова вышли во второй круг турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Анна Блинкова (94) обыграла венгерку Далму Галфи (84) со счетом 6:4, 7:5. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Анастасия Захарова, занимающая 86-е место в рейтинге, за 1 час 6 минут разгромила немку Эллу Зайдель (83) — 6:2, 6:2.

Во втором круге Блинкова сыграет с шестой ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой, а Захарова встретится со спортсменкой из Великобритании Эммой Радукану (24). Призовой фонд соревнований превышает $9,4 млн.