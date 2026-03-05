Силы ПВО за ночь сбили над Россией 76 БПЛА

В период с 23:00 мск 4 марта до 7:00 5 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 33 БПЛА сбили над Саратовской областью, 17 — над акваторией Черного моря, 10 — над Крымом, девять — над Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью, один — над Астраханской областью.

В Саратовской области при налете беспилотников пострадали три человека, повреждены несколько гражданских объектов. В Ростовской области отразили атаку в Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском и Тарасовском районах, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.