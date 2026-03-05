Власти Венесуэлы готовы разрешить иностранцам разработку рудных месторождений

В Венесуэле готовится реформа горнодобывающей отрасли с целью привлечения в нее иностранных инвесторов. Соответствующий законопроект в ближайшие дни будет представлен Национальной ассамблее Венесуэлы для утверждения, заявила временный президент страны Дельси Родригес во время визита Каракас министра внутренних дел США Дага Бергама.

Как уточняет Reuters, господин Бергам также возглавляет в США Национальный совет по энергетическому превосходству. В Венесуэле он находится вместе с представителями более чем 20 американских горнодобывающих и минеральных компаний. В феврале в Венесуэле побывал министр энергетики США Крис Райт, после чего в стране был принят закон направленный на стимулирование иностранных инвестиций. По информации Reuters, Даг Бергам также встретится с представителями нефтегазовых компаний для обсуждения расширения вложений в отрасль.

Последние изменения в законодательстве в сфере горнодобывающей промышленности Венесуэлы происходили в 1999 году и были направлены на национализацию иностранных предприятий. Предполагается, что в стране есть запасы сурьмы, меди, никеля, колтана, молибдена, магния, серебра, цинка, титана, вольфрама и урана, но их объемы не подтверждены геологоразведкой.

Влад Никифоров