Новосибирский губернатор назначил ответственного за поддержку участников СВО

Вице-губернатор Константин Хальзов назначен ответственным в структуре исполнительной власти Новосибирской области за предоставление мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Об этом говорится в распоряжении губернатора Андрея Травникова от 4 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Хальзов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Константин Хальзов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно документу, в зоне ответственности господина Хальзова также «представление отчетных материалов в Министерство экономического развития РФ для формирования рейтинга качества предоставления мер поддержки участникам СВО и членам их семей в субъектах Российской Федерации».

В распоряжении указывается, что это решение принято для исполнения поручений министра обороны РФ Андрея Белоусова, данных им по итогам селекторного совещания с губернаторами 14 ноября 2025 года.

Валерий Лавский