Звонкий актив

В Сибири растет спрос на инвестиционные и памятные монеты из драгоценных металлов на фоне рекордно высоких цен на золото и серебро. Их продажи за последние пять лет выросли как минимум в три раза. Несмотря на то, что монеты из драгметаллов — актив капиталоемкий и их хранение требует дополнительных затрат, они обладают хорошей ликвидностью. И эксперты не видят причин для снижения покупательского интереса к этому инвестиционному инструменту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Унция в цене

По данным Сибирского банка Сбербанка, в 2025 году его клиенты в Новосибирской области приобрели 2,6 тыс. золотых инвестиционных монет на общую сумму 260 млн руб. и около 650 серебряных монет на 3,2 млн руб. Это в три раза больше, чем в 2020-м. Такая же динамика характерна и для других сибирских регионов.

«Цена инвестиционной монеты привязана к стоимости драгоценного металла, из которого изготовлена монета, и поэтому растет в цене аналогично стоимости драгоценного металла, а физическая сущность, аналогично наличным деньгам, дает клиенту дополнительную уверенность и спокойствие, что его актив сохраняет свою ценность и ликвидность, независимо от работоспособности конкретной платформы или кредитной организации»,— отметили в Сбере.

По данным Банка России, с 1 января 2020-го по 31 декабря 2025 года золото в России подорожало в 3,7 раза, до 11,1 тыс. руб. за грамм, серебро — в 5,3 раза, до 187,7 тыс. руб. Только за 2025 год золото стало стоить дороже на 28%, серебро — в два раза.

За вычетом спреда (разница между ценой покупки и продажи) — это фактически та доходность, которую показали инструменты из драгоценных металлов, в том числе инвестиционные монеты.

Мировые цены на драгметаллы бьют рекорды. В конце января 2026 года золото обновило исторический максимум, поднявшись до $5,4 тыс. за тройскую унцию (31,1 г). Стоимость серебра вплотную приблизилась к $100 за унцию. «Если мы посмотрим на динамику изменения цен за последние 50 лет — с отмены "золотого стандарта", когда США в одностороннем порядке отказалось обменивать доллары на золото по требованиям центральных банков других стран, — то среднегодовая доходность золота составила около 9-9,5% годовых в долларах и 14-14,5% в рублях»,— констатировал вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.

После отмены НДС на операции с инвестиционным золотом в 2022 году интерес к физическим инструментам усилился, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. В отличие от акций и облигаций, монеты не несут корпоративного риска, в отличие от валюты — не зависят напрямую от политики конкретного эмитента, в отличие от безналичных форм металла — их невозможно заблокировать или заморозить. Монеты легко купить и легко продать. «Однако у этого инструмента есть издержки: спред между покупкой и продажей выше, чем у биржевых инструментов, ликвидность ниже, а хранение требует дополнительных затрат или рисков»,— обращает внимание эксперт.

«Георгий» и «кенгуру»

Главная характеристика инвестиционной монеты — не художественная ценность, а точное соответствие заявленному весу чистого металла. Такие монеты создаются из золота и серебра 999 пробы. Чеканят их в качестве «анциркулейтед» (от англ. «uncirculated» — «не бывшие в обращении»), при котором изделие обладает ровным матовым металлическим блеском без зеркальной поверхности.

«Банк России планирует выпуск монет на три года вперед, что обеспечивает стабильность и регулярность производства. В среднем в год выпускается пять разновидностей инвестиционных монет, из них четыре — золотые, одна — серебряная»,— отметил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

По его данным, в 2025 году в России состоялось пять выпусков инвестиционных монет средним тиражом 190 тыс. экземпляров. В 2020 году — два выпуска, средний тираж — 400 тыс. План ЦБ на 2026 год — шесть выпусков тиражом от 100 до 1 млн шт. По одной серебряной и золотой монете будет выпущено весом 1 кг и тиражом 100 экземпляров.

Самая массовая золотая инвестиционная монета в России — «Георгий Победоносец» весом 7,78 г (четверть тройской унции) и номиналом 50 руб., говорит Алексей Вязовский. Чеканятся такие монеты с февраля 2006 года. На втором месте — перевыпущенный в 2023 году советский золотой червонец, получивший неофициальное название «Сеятель» (на реверсе изображен крестьянин-сеятель). Только теперь на аверсе изображен герб России, а не СССР. Вес червонца, выпущенного тиражом 500 тыс. экземпляров, также составляет 7,78 г. На третьем месте — «другие Георгии»: трехграммовые (номинал 25 руб.), полуунцовые (15,55 г, 100 руб.) и унцовые (3 руб. и 200 руб.).

Наиболее популярная инвестиционная монета из серебра — также «Георгий Победоносец» весом в одну тройскую унцию и номинальной стоимостью 3 руб. Вторую строчку занимает австрийский «серебряный филармоникер», получивший название в честь Венского филармонического оркестра (на аверсе изображены музыкальные инструменты и текст Wiener Philharmoniker). Ее вес также составляет 31,1 г, номинал — €100. Помимо серебра «филармоникеры» чеканят в золоте и платине. Австралийская серебряная монета с изображением кенгуру также очень популярна в России. Инвестиционная монета выпускается с 2015 года тиражами от 300 тыс. до 11,7 млн экземпляров, ее номинал — $1.

Инвестиционные монеты — капиталоемкий актив. Например, стоимость золотого четвертьунцового «Георгия Победоносца» составляет около 110 тыс. руб. Такую вещь не покупают на последние деньги.

«Монеты приобретают на "свободные деньги" с горизонтом вложения минимум три года, а лучше 5-10 лет. То есть, это в целом состоятельные клиенты с высоким средним доходом, значительная часть которого может быть инвестирована в долгосрочные инструменты»,— заключили в Сбере.

Тем не менее, по оценке экспертов, круг покупателей инвестиционных монет с каждым годом становится только шире. «К инвестициям в физический драгметалл приходят люди взвешенные, опытные, как правило, после 30 лет. Хотя и молодых, и пенсионеров тоже достаточно много среди наших клиентов. Разные по статусу, положению и достатку, но все они практичные люди»,— отмечает руководитель филиала компании «Золотой монетный дом» в Екатеринбурге Андрей Серебряков. «Монеты — инструмент массового инвестора. Здесь небольшой порог входа. Какая-нибудь трехграммовая золотая монета стоит условно 50 тыс. руб., а унцовая серебряная — менее 10 тыс. руб. Их покупают и пенсионеры, и студенты»,— в свою очередь отмечает Алексей Вязовский.

Чеканка с претензией

Растет в Сибири спрос и на памятные монеты из драгметаллов. В 2020 году в Новосибирской области Сбер продал около 400 золотых памятных монет на общую сумму 12 млн руб. и около 800 серебряных монет на 4 млн руб. В 2025 году продажи серебряных монет достигли 600 шт. Но продажи могли быть и выше. «Поставки иностранных памятных монет после 2022 года сократились, а тиражи памятных монет Банка России не покрывают имеющийся спрос»,— отметили в банке.

По данным Николая Морева, в 2020 году Госзнак изготовил 61 выпуск памятных монет из драгоценных металлов, в 2025 — 46 выпусков. В 2026 году в России планируется произвести 28 серебряных монет 925 пробы и две золотые 999 пробы — «250-летие государственного академического Большого театра России» и «Атомный ледокол "Арктика"». Тираж монет из драгметаллов в этом году составит от 500 до 7 тыс. шт.

Памятные монеты из драгоценных металлов чеканятся в высоком качестве «пруф» (от англ. «proof» — «подтверждение») или «пруф-лайк». Благодаря особой технологии у них зеркальное поле и матовый, четкий рельеф. Это коллекционные экземпляры, посвященные юбилеям, историческим событиям или выдающимся личностям. Их рисунок сложный, детализированный.

«Памятные монеты чеканят с применением различных технологий и с цветными изображениями с помощью принтера, тампопечати, цветной эмали. Они могут иметь вставки из кристаллов и частичное золочение. И эти монеты могут стать выгодным вложением денег за счет небольшого тиража, значимости события, в честь которого были выпущены, и, конечно же, благодаря спросу у коллекционеров.

Стоимость памятной монеты иногда в несколько раз превышает стоимость содержащегося в ней драгоценного металла»,— констатировал Андрей Серебряков.

Однако в сибирском Сбере больше придерживаются мнения, что памятная монета — это, прежде всего, произведение искусства, сувенир и подарок, и, за очень редким исключением, — инструмент сохранения и приумножения сбережений. «Цена металла в памятных монетах редко превышает 20%-30% их стоимости, а значит рост цены металла не приводит к аналогичному росту цены монеты. Очень небольшой процент памятных монет становится раритетом, цена которого растет темпами, сравнимыми с ценой металла или даже опережая ее»,— считают в банке. «С инвестиционной точки зрения памятные монеты менее предсказуемы: их цена зависит не только от металла, но и от тиража и интереса к конкретной серии»,— соглашается Ярослав Кабаков из ИК «Финам».

По данным Алексея Вязовского, в Сибири наибольшей популярностью пользуются памятные монеты, связанные с этой территорией. Например, серебряные и золотые монеты серии «Освоение и исследование Сибири, XVI-XVII века» или «Атомный ледокол "Сибирь"».

Монетная гавань

Как показывает практика, спрос на защитные активы, к которым относятся и монеты из драгметаллов, растет в период рыночной и геополитической турбулентности. Это то, что мир переживает как раз сегодня. Тем более, что цены на золото и серебро в периоды нестабильности имеют тенденцию к росту, отмечают эксперты.

«У текущего роста стоимости драгметаллов несколько основных причин. Во-первых, разрушение мировой финансовой системы, основанной на долларе. Есть понимание, что госдолг США — это мировая финансовая пирамида, которая рано или поздно рухнет. И когда это произойдет, лучше оказаться в металле. Во-вторых, войны — которые уже идут или могут начаться. В-третьих, рост инфляции. В сложившихся условиях в России не так много инструментов для инвестора. Фондовый рынок — падает, доходность по депозитам — снижается, недвижимость — находится в боковом тренде, криптовалюта — слишком специфический инструмент»,— заключил Алексей Вязовский.

По данным Минфина России, в 2025 году россияне купили более 50 т золота в виде слитков и монет. Годом ранее этот показатель составил 34 т. В министерстве отметили, что состоятельные россияне покупают большие слитки, а люди со средним уровнем достатка — монеты. При этом растет привлекательность серебра.

«Спрос смещается в сторону серебра. Многие клиенты говорят: золото стало дорогим, а серебро еще по карману»,— отметил топ-менеджер «Золотой платы».

К тому же серебро, как промышленный металл, острее реагирует на экономическую ситуацию.

«Ключевая тенденция рынка — смещение фокуса в сторону инвестиционных выпусков и рост тиражей при сохранении нишевого статуса памятных серий. При сохранении геополитической и финансовой неопределенности спрос на физические драгоценные металлы, в том числе в форме монет, останется устойчивым»,— считает Ярослав Кабаков. По его словам, в условиях экономической турбулентности инвестиционные монеты выполняют скорее функцию хеджирования и сохранения капитала, чем инструмента агрессивного роста.

Монеты из драгметаллов, как правило, занимают лишь часть портфеля инвесторов, наряду с депозитами, валютой, недвижимостью или ценными бумагами, и редко превышают 15%. Полностью «монетные» стратегии встречаются редко и характерны скорее для узкого круга коллекционеров или сторонников физического золота, отмечают эксперты.

В 2026 году Банк России планирует довести эмиссию инвестиционных монет до рекордных 2 млн шт., что вдвое больше, чем годом ранее. По словам регулятора, это отражает устойчивый спрос на физическое золото на фоне роста инфляции, волатильности рубля и ограничений на зарубежные инвестиции.

Михаил Кичанов