Владимир Путин оценил новый детсад в Екатеринбурге

Президенту России Владимиру Путину по видеосвязи представили возможности нового детского сада № 529 в Екатеринбурге, сообщил в своем Telegram-канале глава Свердловской области Денис Паслер.

Детский сад № 529 в Екатеринбурге

Детский сад № 529 в Екатеринбурге

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Детский сад находится на пр. Космонавтов, 99а, за ТРЦ Veer Mall. Господин Паслер подчеркнул, что детский сад находится в зеленой зоне, при этом рядом расположено несколько промышленных предприятий, у работников которых есть потребность в детских садах.

Учреждение имеет площадь 5,5 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 300 детей, в том числе 100 — в возрасте до трех лет.

Для детсада закупили интерактивные доски, робоконструкторы, интерактивный пол, организовали цифровую лабораторию и «умную теплицу». Для занятий спортом сделали уличные площадки, скалодром, спортивный зал с баскетбольными кольцами, беговыми дорожками и сухим бассейном. Глава региона добавил, что сейчас в регионе строят семь детских садов и 11 школ.

Президент заметил, что новые объекты образования помогают обеспечивать равные возможности для детей, а растущему поколению важны современные пространства, которые мотивируют к учебе.

Ранее в Свердловской области на строительство детсадов и школ дополнительно выделили 2 млрд руб., из них 350 млн руб. — Екатеринбургу. Они пойдут в том числе на строительство детсада на 350 мест в Пионерском районе в квартале улиц Камчатская – Блюхера – Сахалинская – Владивостокская.