На строительство школ и детсадов в Свердловской области выделили более 2 млрд

На строительство школ и детских садов в Свердловской области дополнительно выделили более 2 млрд руб. бюджетных средств. Как сообщили в администрации Екатеринбурга, городу направили 350 млн руб.

«Екатеринбургу в 2026 году направлено 350,4 миллиона рублей в том числе на строительство нового детского сада с ясельными группами на 350 мест в Пионерском микрорайоне в квартале улиц Камчатская – Блюхера – Сахалинская – Владивостокская. Будет продолжено строительство здания для гимназии "Арт-Этюд" в ЖК "Изумрудный бор"»,— говорится в сообщении.

Как заявил министр строительства региона Григорий Сурганов, средства пойдут как на оплату работ по объектам, начатым в прошлом году, так и на строительство новых. Помимо Екатеринбурга, объекты будут строить в Нижнем Тагиле — муниципалитету направили 372,3 млн руб. на строительство детских садов: одного на 170 мест и одного на 270 мест.

В Верхней Пышме на строительство четырех школ направят 2 млрд руб. Работы по строительству школы №1 в мкр. Садовый уже завершаются, ремонтируют школы №16 в поселке Красный и №22 на Успенском проспекте, еще одну школу построят на ул. Огнеупорщиков.

Еще 257,9 млн руб. направили в 66 муниципалитетов, чтобы субсидировать молодым семьям покупку или строительство собственного жилья.

Анна Капустина