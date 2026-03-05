В Екатеринбурге в 2026 году отремонтируют 17 участков дорог

В Екатеринбурге планируют отремонтировать 17 участков дорог в 2026 году, сообщили в пресс-службе городской администрации. Их общая длина составит 19,25 км, а площадь — почти 348 тыс. кв. м.

Отремонтировать планируют следующие участки:

Дублер Сибирского тракта (от ул. Новгородцевой, 26а до ул. 40-летия Комсомола, 38);

Улица Щербакова (от ул. Белинского до ул. Самолетной);

Проспект Космонавтов (от ул. Машиностроителей до ул. Турбинной);

Объездная автомобильная дорога (от транспортной развязки на пересечении с ул. Московской до пер. Базового);

Улица 2-я Новосибирская (от ул. Палисадной до ул. Умельцев);

Улица Московская (от ул. Щорса до бульвара Денисова-Уральского);

Улица Ангарская (от ул. Технической до ул. Билимбаевской);

Улица Луначарского (от ул. Шевченко до ул. Первомайской);

Улица Стрелочников (от пер. Выездного до ул. Челюскинцев);

Улица Победы (от ул. Индустрии до ул. Бакинских Комиссаров, 99);

Путепровод по улице Малышева и улица Владимира Высоцкого (от путепровода на пересечении ул. Малышева и дублера Сибирского тракта до ул. Сыромолотова);

Улица Ангарская (от ул. Билимбаевской до ул. Расточной);

Улица Колмогорова (от ул. Колмогорова, 54 до ул. Машинистов);

Улица Одинарка (от ул. Колмогорова до ул. Готвальда);

Улица Малышева (от ул. Белинского до ул. Луначарского);

Улица 8 Марта (от ул. Фучика до ул. Титова);

Улица Титова (от пер. Рижского до ул. Селькоровской).

Напомним, в Свердловской области в 2026 году планируется отремонтировать 197,1 км дорог. На ремонт 13 искусственных сооружений и 49 дорожных участков направят почти 12,5 млрд руб.

Анна Капустина