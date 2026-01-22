Почти 200 км дорог Свердловской области планируется отремонтировать в 2026 году

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области в течение 2026 года планируется отремонтировать 197,1 км региональных и муниципальных дорог во всех округах региона, сообщили в областном департаменте информационной политики.

По словам губернатора Дениса Паслера, почти 12,5 млрд руб. будет направлено на ремонт 13 искусственных сооружений и 49 дорожных участков. Среди объектов, которые будут обновлены участки следующих дорог:

Серовский тракт;

Серов — Сосьва — Гари;

Серов — Североуральск — Ивдель;

Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка;

Нижняя Салда — Алапаевск;

Нижние Серги — Михайловск — Арти;

Ачит — Месягутово;

Верхняя Пышма — Невьянск;

Починок — Елани;

ст. Арамиль — поселок Светлый;

Ольховка — Двуреченск;

Богданович — Покровское;

Екатеринбург — Реж — Алапаевск;

Байкалово — Туринская Слобода — Туринск;

Краснослободское — Липчинское — граница Тюменской области;

Горбуновское — Байкалово — Ирбит;

Трошково — Зубково.

В декабре правительство Свердловской области выделило на ремонт улиц 51 млн руб. Новоуральску и 187 млн руб. Ревде, а также 241,3 млн руб. на ремонт моста в Ирбите.

Ирина Пичурина