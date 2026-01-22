Почти 200 км дорог Свердловской области планируется отремонтировать в 2026 году
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области в течение 2026 года планируется отремонтировать 197,1 км региональных и муниципальных дорог во всех округах региона, сообщили в областном департаменте информационной политики.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам губернатора Дениса Паслера, почти 12,5 млрд руб. будет направлено на ремонт 13 искусственных сооружений и 49 дорожных участков. Среди объектов, которые будут обновлены участки следующих дорог:
- Серовский тракт;
- Серов — Сосьва — Гари;
- Серов — Североуральск — Ивдель;
- Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка;
- Нижняя Салда — Алапаевск;
- Нижние Серги — Михайловск — Арти;
- Ачит — Месягутово;
- Верхняя Пышма — Невьянск;
- Починок — Елани;
- ст. Арамиль — поселок Светлый;
- Ольховка — Двуреченск;
- Богданович — Покровское;
- Екатеринбург — Реж — Алапаевск;
- Байкалово — Туринская Слобода — Туринск;
- Краснослободское — Липчинское — граница Тюменской области;
- Горбуновское — Байкалово — Ирбит;
- Трошково — Зубково.
В декабре правительство Свердловской области выделило на ремонт улиц 51 млн руб. Новоуральску и 187 млн руб. Ревде, а также 241,3 млн руб. на ремонт моста в Ирбите.