Почти 200 км дорог Свердловской области планируется отремонтировать в 2026 году

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области в течение 2026 года планируется отремонтировать 197,1 км региональных и муниципальных дорог во всех округах региона, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам губернатора Дениса Паслера, почти 12,5 млрд руб. будет направлено на ремонт 13 искусственных сооружений и 49 дорожных участков. Среди объектов, которые будут обновлены участки следующих дорог:

  • Серовский тракт;
  • Серов — Сосьва — Гари;
  • Серов — Североуральск — Ивдель;
  • Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка;
  • Нижняя Салда — Алапаевск;
  • Нижние Серги — Михайловск — Арти;
  • Ачит — Месягутово;
  • Верхняя Пышма — Невьянск;
  • Починок — Елани;
  • ст. Арамиль — поселок Светлый;
  • Ольховка — Двуреченск;
  • Богданович — Покровское;
  • Екатеринбург — Реж — Алапаевск;
  • Байкалово — Туринская Слобода — Туринск;
  • Краснослободское — Липчинское — граница Тюменской области;
  • Горбуновское — Байкалово — Ирбит;
  • Трошково — Зубково.

В декабре правительство Свердловской области выделило на ремонт улиц 51 млн руб. Новоуральску и 187 млн руб. Ревде, а также 241,3 млн руб. на ремонт моста в Ирбите.

Ирина Пичурина

