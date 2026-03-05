Расследование нового дела Абызова завершат до конца марта

Следственный департамент МВД планирует до конца марта завершить расследование уголовного дела о хищении 394 млн руб. у Российской венчурной компании (РВК) в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова. Как сообщили РБК источники, знакомые с ходом следствия, в ближайшее время экс-чиновник, уже отбывающий 12-летний срок за коррупцию, приступит к ознакомлению с материалами.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Абызов

В феврале защита господина Абызова направила ходатайство о прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности. Однако ответ из следственного органа пока не поступил, рассказали собеседники агентства. Инкриминируемый эпизод датирован 28 января 2016 года. Срок давности привлечения к ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) составляет десять лет.

Расследуемое дело связано с хищением 1,3 млрд руб., принадлежавших РВК. Средства были вложены в проекты американской компании Alion Energy Inc. В октябре 2025 года Тверской суд Москвы санкционировал арест Михаила Абызова по этому обвинению. Бывший министр настаивает, что не только не причастен к хищениям, но и сам пострадал от действий Alion, поскольку инвестировал в компанию личные средства.

