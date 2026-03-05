Росстат: средняя зарплата в России в 2025 году превысила 100 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2025 году составила 100 360 руб., следует из данных Росстата. Это на 13,5% выше показателя 2024 года.

В декабре прошлого года средняя зарплата достигла 139 727 руб., увеличившись по сравнению с декабрем 2024-го на 8,1%.

Реальные зарплаты за 2025 год выросли на 4,4% в годовом выражении, в декабре — на 2,4%. По словам эксперта, инфляция по итогам года замедлилась до 5,6%, что позволило сохранить положительную динамику реальных доходов населения.

