В центральном регионе Ирака восстановили электроснабжение

Министерство электроэнергетики Ирака объявило о восстановлении работы электростанций в центральных провинциях страны. Об этом сообщает Иракское информационное агентство (INA) со ссылкой на заявление ведомства.

По данным министерства, ранее были запущены производственные мощности на севере — в провинциях Ниневия, Киркук и Салах-эд-Дин. Их восстановление проходило под руководством заместителя министра Халида Газаи аль-Маадхиди, в координации с Национальным центром управления.

В министерстве также сообщили, что на парогазовой электростанции Ди-Кар успешно перезапущены первый и четвертый энергоблоки. Работы по восстановлению остальных мощностей продолжаются.

Накануне Минэнерго Ирака сообщило, что электроснабжение на большей части страны прекратилось в результате внезапной технической неисправности на линиях электропередач.