Число закрытых аэропортов в России увеличилось до 11

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Самары и Ульяновска введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Саратова, Пензы, Сочи, Краснодара, Геленджика, Владикавказа, Грозного и Магаса.

В ночь на 5 марта в некоторых регионах России объявлена угроза атаки БПЛА. В Саратовской области из-за налета беспилотников пострадали три человека, повреждены гражданские объекты. В Анапе обломки БПЛА упали на территорию четырех частных домов.