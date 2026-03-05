Сийярто опубликовал видео с двумя освобожденными из плена венграми

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал видео с двумя венгерскими гражданами, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины и были взяты в плен. 4 марта президент Владимир Путин поручил освободить их.

«Президент Путин решил, что мы можем сегодня же вернуть домой двух военнопленных венгерской национальности и гражданства. Им больше никогда не придется идти на войну, они будут в безопасности в Венгрии»,— сказал министр в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). На кадрах освобожденные военнопленные находятся в самолете и разговаривают с господином Сийярто.

3 марта Владимир Путин обсудил ситуацию с попавшими в плен венграми с премьером Венгрии Виктором Орбаном. 4 марта президент России встретился с господином Сийярто. На переговорах он пообещал освободить двух военнопленных.

Петер Сийярто уточнял, что освобожденные мужчины имели двойное гражданство — венгерское и украинское. В Вооруженные силы Украины они были мобилизованы.