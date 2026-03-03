Путин созвонился с Орбаном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны обсудили переговоры по российско-украинскому конфликту, эскалацию на Ближнем Востоке и двухсторонное взаимодействие. Одной из тем разговора также стали мобилизованные в ВСУ граждане Венгрии, попавшие в российский плен.

«Обсуждена резко обострившаяся обстановка вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка»,— сообщил Кремль.

«При обмене мнениями по Украине Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах»,— отмечается в заявлении российской стороны.

Лусине Баласян