Сийярто: Венгрия получила от РФ гарантии поставок нефти и газа по прежним ценам

Венгрия получила от России гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам, несмотря на сложную ситуацию на мировом энергетическом рынке. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Нам была дана гарантия, что Россия будет поставлять все это нам по тем же ценам, несмотря на то, что происходит из-за войны в Иране. Тем самым можно будет обеспечить не только безопасность энергоснабжения Венгрии, но и низкий уровень коммунальных платежей»,— сказал господин Сийярто в эфире телеканала M1 (цитата по ТАСС).

Сегодня Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос ухода с европейского на альтернативные рынки газа. По его словам, Россия продолжит поставлять газ «надежным контрагентам» — Словакии и Венгрии — при условии, что они продолжат «придерживаться такой же политики, как и сегодня». Господин Сийярто отмечал, что Венгрия заинтересована в надежных поставках энергоносителей из РФ после блокировки транзита по трубопроводу «Дружба».

В конце января Украина прекратила транзит нефти в Словакию и Венгрию. 12 февраля Минэнерго Украины заявило о повреждении трубопровода. Петер Сийярто заявлял, что украинская сторона остановила поставки по политическим мотивам.