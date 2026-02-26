Сийярто: Украина признала политический мотив остановки транзита по «Дружбе»

Украина признала, что остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» по политическим мотивам. Об этом стало известно после визита руководителя посольства Венгрии в Киеве в МИД Украины, рассказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Yves Herman / Reuters Петер Сийярто

Фото: Yves Herman / Reuters

«Сегодня временный поверенный в делах нашего посольства в Киеве был вызван в Министерство иностранных дел Украины. Там они признали, что трубопровод блокирован по политическим причинам»,— сказал господин Сийярто в видеообращении на телеканале М1 (цитата по ТАСС). Он отметил, что у украинской стороны для возобновления транспортировки «нет никаких физических или технических причин», а только «политические причины».

Господин Сийярто сообщил, что в обмен на возобновление транзита Украина просит у Венгрии «оружие и деньги». По словам главы венгерского МИД, страна от такого предложения отказалась. Петер Сийярто подтвердил, что Венгрия по-прежнему требует от Украины возобновить поставки нефти по «Дружбе» и «прекратить вмешательство в избирательный процесс в Венгрии».

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию прекратился 27 января. Власти Украины назвали причиной удар российского беспилотника. Будапешт и Братислава возлагают ответственность за прекращение поставок на Киев. Возобновление поставок несколько раз переносилось. В последний раз — на 26 февраля. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо считает, что транзит могут возобновить не ранее 3 марта.