США заявили о готовности Испании сотрудничать с ними по Ирану, но Мадрид это опроверг

Испания согласилась сотрудничать с вооруженными силами США в операции против Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, власти Испании приняли такое решение после угроз американского президента Дональда Трампа разорвать торговые отношения со страной.

«Что касается Испании, я думаю, они услышали послание президента четко и ясно и, как я понимаю, в последние часы они согласились сотрудничать с вооруженными силами США»,— сказала госпожа Левитт во время брифинга.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявления Белого дома в эфире радиостанции Cadena SER. По его словам, позиция правительства страны по вопросу использования баз на ее территории осталась неизменной. «Я категорически отрицаю какие-либо изменения... наша позиция по использованию баз, по войне на Ближнем Востоке, по бомбардировкам Ирана нисколько не изменилась»,— сказал Хосе Мануэль Альбарес (цитата по AFP).

Испания отказала США в использовании военных баз Рота и Морон на юге страны для ударов по Ирану, которые начались 28 февраля. Премьер-министр Испании Педро Санчес вскоре заявил, что, хотя и выступает против иранского режима, не поддерживает «необоснованное и опасное военное вмешательство, выходящее за рамки международного права».

Дональд Трамп 3 марта раскритиковал Испанию за позицию правительства, назвав ее «ужасной страной». Он пригрозил разорвать торговые отношения с Испанией. Американский президент обосновал это отказом Мадрида увеличить военные расходы до 5% по требованию Вашингтона. Испанское правительство в ответ заявило, что «обладает достаточными ресурсами, чтобы справиться с возможными последствиями» изменений в торговых отношениях с США.