Российские поставщики назвали цену на новый MacBook Neo

Цена на новый MacBook Neo в розничных магазинах М.Видео составит от 69 999 руб. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе компании. В США минимальная цена на новый MacBook составляет $599 (около 47 тыс. руб).

Согласно материалам М.Видео, цена на модель MacBook Neo на 256 ГБ составит 69 999 руб., а на версию на 512 ГБ — 84 999 руб. Предзаказ будет доступен с 5 марта.

На платформе для заказа товаров из-за границы CDEK.Shopping цена девайса без учета таможенной пошлины начинается от 58 тыс. руб. за версию на 256 ГБ и 65 тыс. руб. за модель на 512 ГБ.

Сегодня Apple представила свой первый бюджетный ноутбук MacBook Neo. Его цена составит от $599 (около 47 тыс. руб.). Главным техническим отличием новой модели стал смартфонный чип A18 Pro, который компания использовала в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.