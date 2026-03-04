Apple представила бюджетный MacBook Neo за $599

Корпорация Apple представила свой первый бюджетный ноутбук MacBook Neo, следует из публикации на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ноутбук MacBook Neo

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Ноутбук MacBook Neo

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Главным отличием от других MacBook стал используемый чипсет. Для новой модели ноутбука Apple использовала смартфонный чип A18 Pro. В других моделях MacBook используются чипы серии M. Чип A18 Pro используется в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. При этом в моделях iPhone 17 стоит чип уже следующего поколения — A19 и A19 Pro.

Цена составит $599 (около 46 631 руб.) за модель на 256 ГБ и $699 (около 54 418 руб.) за модель на 512 ГБ. Объем оперативной памяти обеих версий нового ноутбука составит 8 ГБ.

Диагональ дисплея нового MacBook — 13 дюймов. Энергоемкость аккумулятора составит 36,5 Вт/ч. Производитель заявляет, что устройство обеспечивает до 16 часов непрерывной потоковой передачи видео и до 11 часов работы в беспроводном интернете без подзарядки. MacBook Neo предлагается в серебристом, розовом, желтом и синем цветах.

2 марта Apple представила iPhone 17e — новый смартфон в наиболее бюджетной линейке бренда. Стоимость версии 256 ГБ сохранилась на уровне $599 (около 47 тыс. руб.).