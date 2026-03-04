В Ярославской области начали работать объединенные социальные учреждения

В Ярославской области в результате реорганизации учреждений путем объединение создали Дома социального обслуживания «Долголетие» и «Забота», а также социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семейный центр». Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

На сайте ГБУ СО ЯО «Ярославский областной геронтологический центр» сообщается, что согласно постановлению правительства области с 20 февраля центр реорганизуется путем присоединения к нему Туношенского пансионата для ветеранов войны и труда, Некрасовского, Рыбинского, Гаврилов-Ямского, Угличского домов-интернатов для престарелых и инвалидов, Ильинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов, Тутаевского дома-интерната для ветеранов войны и труда. Правопреемником центра и учреждений стало ГБУ СО ЯО Дом социального обслуживания «Долголетие».

На сайте ГБУ СО ЯО «Красноперекопский психоневрологический интернат» сообщается, что с 20 февраля интернат реорганизуется путем присоединения к нему Григорьевского, Кривецкого и Рыбинского психоневрологических интернатов, а также Норского геронтопсихиатрического интерната. Правопреемник — ГБУ СО ЯО Дом социального обслуживания «Забота».

В правительстве области считают, что объединение учреждений приведет к оптимизации работы с пациентами и сделает ее более эффективной. Отмечается, что все отделения продолжают оказывать услуги по прежним адресам.

ГКУ СО ЯО социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Медвежонок» переименовали в ГКУ СО ЯО социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семейный центр». В результате реорганизации в состав учреждения вошли центр «Вертикаль» (Ширинье), «Дом детства» (Брейтово), «Искорка» (Вощажниково), «Колосок» (Большое Село), «Наставник» (Рыбинск), «Радуга» (Углич), «Росинка» (Ишня), социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Тутаеве.

В правительстве области пояснили, что центры также продолжат работу по своим адресам. Услуги в стационарной форме несовершеннолетним будут оказывать в отделениях в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве и Ростове.

Алла Чижова