В Московской области в 2025 году сократили 15% госслужащих

Правительство Московской области (МО) в 2025 году сократило почти 15% госслужащих. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства МО. Ранее о планах аналогичного сокращения сообщали в правительстве Москвы.

«Исключение дублирования полномочий и согласований, унификация и регламентация типовых процедур также помогают оптимизировать трудовой процесс и численность госслужащих», — отмечается в сообщении пресс-службы. В ведомстве отметили, что эти меры позволили оптимизировать численность госслужащих и сотрудников госорганов МО на 15%.

В правительстве региона отметили, что сокращение коснулось сотрудников, занятых техническими и рутинными процессами. Там заверили, что стандарты качества оказания образовательных и медицинских услуг в регионе останутся высокими, а строительство и модернизация инфраструктуры продолжатся.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что к лету в столице сократят штатную численность городских чиновников-управленцев также на 15%. Он утверждал, что численность сотрудников учреждений, которые предоставляют гражданам социальные услуги, затронута не будет.