Собянин: в Москве ради экономии сократят количество чиновников на 15%

К лету в столице сократят штатную численность городских чиновников-управленцев. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на президиуме правительства Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам мэра, в январе — феврале рост доходов городского бюджета составил 2%, притом что при планировании городского бюджета целевым показателем было 6,5%. Чтобы сбалансировать бюджет, власти решили до 1 июня 2026 года сократить на 15% численность гражданских госслужащих органов исполнительной власти Москвы. Также под сокращение попадут работники отдельных подведомственных учреждений с управленческими функциями.

«Не будет затронута численность сотрудников учреждений, которые предоставляют гражданам социальные услуги», — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Также планируется на 10% урезать инвестиционные расходы этого года. На более поздние сроки перенесут «отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий». В то же время «ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро», городские власти собираются провести в запланированные сроки.