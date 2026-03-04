Обломки БПЛА обнаружили в анапском селе Супсех

На территории четырех частных домов в анапском селе Супсех нашли обломки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Пострадавших в результате падения беспилотников на территории домов нет. В одном случае поврежден забор, в остальных — облицовка дома, ступеньки, водосток и окна.

Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы.

«Ъ-Кубань» писал, что в период с 16:00 до 20:00 мск над Россией сбили 34 БПЛА. Из них 21 — над Черным морем, пять — над акваторией Азовского моря, три — над Республикой Крым и два — над Краснодарским краем.

Алина Зорина

