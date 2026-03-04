ЦБ Швеции посоветовал гражданам держать дома наличные на случай войны

Центральный банк Швеции выпустил рекомендации для граждан на случай войны и других кризисов. В частности, он рекомендовал держать дома 1 тыс. шведских крон (около $110) на каждого взрослого.

В заявлении ЦБ говорится, что эта сумма ориентировочная и предназначена для жизненно важных покупок на неделю. Среди других рекомендаций — завести карты разных банков и платежных систем; подключить мобильные платежные сервисы на случай, если карты не сработают; иметь под рукой сами карты и PIN-коды к ним, чтобы иметь возможность платить не только с помощью смартфона.

«Текущая международная ситуация и высокий уровень цифровизации в Швеции могут привести к уязвимостям в платежной системе. Поэтому важно, чтобы у населения были разные способы оплаты, такие как наличные деньги, банковские карты и доступ к платежным сервисам через мобильные телефоны»,— говорится в заявлении ЦБ.

В конце февраля исследовательская компания YouGov опубликовала доклад, из которого следует, что жители Швеции чаще прочих европейцев вообще не пользуются наличными — об этом заявило 27% опрошенных.

Яна Рождественская