Немцы любят кэш, скандинавы — карты

Согласно опросу международной исследовательской компании YouGov, банкноты и монеты чаще всего используются в Германии и Австрии — там их предпочитают почти две трети опрошенных. Безналичная же форма платежей наиболее популярна в Швеции и Дании. При этом многие европейцы не очень осведомлены о проекте введения цифрового евро, который в ближайшие годы планируют запустить власти ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ Фото: Роман Вуколов, Коммерсантъ

В ходе исследования YouGov, проведенного в девяти странах ЕС (Германия, Австрия, Швейцария, Ирландия, Франция, Нидерланды, Швеция, Дания и Финляндия), 73% опрошенных взрослых жителей Германии заявили, что чаще всего используют для оплаты наличные. Годом ранее так отвечали 69% респондентов. Похожая ситуация наблюдается в Австрии, где 71% заявили, что чаще всего используют наличные деньги.

В то же время в остальных странах, где проводился опрос, использование наличных денег сокращается, что соответствует общемировому тренду. В Швейцарии, занимающей третье место по популярности наличных, ими чаще пользуются 61% опрошенных, в Ирландии — 58%, во Франции и Нидерландах наличные деньги предпочитают 51% и 46% соответственно.

Гораздо реже банкнотами и монетами пользуются в таких странах Северной Европы, как Швеция (25%), Дания (32%) и Финляндия (42%).

В Швеции вообще более четверти опрошенных (27%) заявили, что вовсе обходятся без наличных. В Дании так отвечал почти каждый пятый (18%), а вот в Германии и Австрии доля отказавшихся от наличных составила всего 2% и 1% соответственно.

В среднем в странах, где проходил опрос, 37% респондентов заявили, что в ближайшее десятилетие они «точно» или «скорее всего» прекратят пользоваться наличными.

Вместе с тем опрос показал, что общественность не очень хорошо осведомлена о предлагаемом проекте цифрового евро, который в настоящее время обсуждается политиками еврозоны и финансовыми институтами региона. Примерно треть респондентов заявили, что ничего не слышали о разрабатываемой Европейским центральным банком (ЕЦБ) инициативе, которая может быть запущена уже в 2029 году. Власти ЕС отмечают, что введение цифрового евро должно одновременно сохранить для потребителей выбор способа оплаты и модернизировать платежную инфраструктуру Европы. В Еврокомиссии и ЕЦБ неоднократно подчеркивали, что цифровой евро лишь дополнит, а не заменит наличные деньги.

Екатерина Наумова