Путин заявил о подготовке Украиной подрыва газопроводов в Черном море

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина при поддержке спецслужб некоторых западных стран готовится подорвать трубопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Черном море. Об этом господин Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам президента, такой информацией располагают российские спецслужбы. Как утверждает Владимир Путин, турецкие газопроводы планируют подорвать по аналогии с акцией против «Северных потоков». Президент сообщил, что Россия уже проинформировала по этому вопросу турецкую сторону.

«Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», — отметил господин Путин.

24 февраля Владимир Путин на коллегии ФСБ уже сообщал, что имеется информация о попытке подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море. Однако деталей он тогда не привел.

«Голубой поток» и «Турецкий поток» — экспортные трубопроводы для поставок природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны.