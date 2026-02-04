Конкурс на ремонт театра «РАМС» в Воронежской области за 93,5 млн не состоялся

Не состоялся конкурс на выполнение капитального ремонта здания драматического театра «РАМС» в Россоши Воронежской области. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на торги. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 93,5 млн руб. Источник финансирования — федеральный бюджет, средства областной казны и деньги городского поселения.

Новые торги пока не объявлены.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстояло выполнить работы в два этапа до 31 августа 2027 года. Первый этап включал капитальный ремонт кровли, перекрытия над вторым этажом, а также части основных помещений. На этот период здание планировалось вывести из эксплуатации. Частичное функционирование здания предусмотрено на втором этапе работ, включающем капремонт оставшейся части помещений, входных групп, а также благоустройство территории у здания, установку, подключение и отладку оборудования.

Драматический театр «РАМС» — муниципальное бюджетное учреждение культуры, действующее с июня 2010 года. Директором театра является Галина Хунгуреева.

Мария Свиридова