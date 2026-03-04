Путин назвал террористической атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз»

Президент России Владимир Путин назвал террористической украинскую атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Он отметил, что происшествие ухудшает ситуацию на энергетическом рынке Европы.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода. Удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы»,— сказал господин Путин журналисту Павлу Зарубину.

Российский газовоз подвергся атаке безэкипажных катеров со стороны Украины с побережья Ливии. Инцидент произошел вблизи территориальных вод Мальты. Судно следовало из Мурманска с грузом, оформленным по международным правилам. Минтранс РФ сообщил, что из 30 человек на борту при атаке пострадали двое — с ожогами их доставили в больницу ливийского Бенгази.