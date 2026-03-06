Женское дело

Традиционно считается, что благотворительность и работа в НКО в России — женская сфера деятельности. И это каждый год подтверждают социологические исследования. Не стал исключением и опрос, проведенный Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в декабре 2025 года. Социологи опросили 2 тыс. респондентов из всех регионов страны. Женщины лучше информированы о деятельности НКО и чаще принимают участие в благотворительности и как жертвователи, и как волонтеры, и как профессионалы.

Информированность и доверие к работе НКО — два основных и взаимосвязанных показателя, где безусловно лидируют женщины. 82% женщин (против 76% мужчин) могут назвать некоммерческие организации, которые работают в их городе. При этом доверяют НКО 58% женщин и 52% мужчин.

Чаще, чем мужчины, женщины знают о работе домовых комитетов (33% против 20%), о различных благотворительных инициативах или акциях (20% против 14%), а также о деятельности женских организаций (17% против 7%).

Среди тех, кто регулярно делал пожертвования в прошлом году или давал деньги незнакомым людям, в том числе в виде милостыни, почти 60% – женщины. Хотели бы помогать НКО финансово в будущем 44% женщин и 37% мужчин.

Однако важно отметить, что женщины понимают под благотворительностью не только денежные пожертвования, но и волонтерство, то есть личный безвозмездный вклад в помощь людям. Так, в работе НКО на протяжении прошлого года была задействована примерно каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина. Женщины чаще, чем мужчины, выражают желание в будущем стать волонтерами в некоммерческих организациях (37% против 30%). В НКО на профессиональной основе тоже чаще всего работают женщины. По результатам всероссийского исследования некоммерческих и благотворительных организаций, в 2023 году женщин — руководителей НКО и фондов было почти две трети, а в 2025 году — 65%.

Среди женщин исследователи также отмечают более сильную уверенность в том, что НКО и благотворительные фонды, общественные активисты должны вместе с государством участвовать в решении социальных проблем. Женщины считают, что некоммерческие и благотворительные организации могут помочь улучшению ситуации в сфере здравоохранения (25% против 17% мужчин), образования (28% против 21%) и учреждений соцзащиты (44% против 38%), выявляя реальные нужды населения и доводя их до властей (39% против 28%). Например, защищать права пациентов готовы 43% опрошенных женщин и только 38% мужчин.

Возможно, тут играет роль и психологический фактор. В России у женщин с детства воспитывается навык поддерживать, нести ответственность за будущее детей, их здоровье, образование и воспитание. Стереотип воспитания мальчиков пока все еще иной: это добытчик и защитник. Милосердие, сострадание и помощь все-таки воспринимаются как женские черты.

Хотя и о своих правах женщины не забывают. Социологи оценивают как довольно активное участие россиянок в различных женских организациях. Из 28 видов НКО и фондов, включенных в исследование, женские организации заняли девятое место по уровню вовлеченности граждан в их работу. По популярности их опережают только такие массовые и привычные формы самоорганизации, как садовые и жилищные товарищества, профсоюзы, домовые комитеты, религиозные организации, благотворительные фонды, а также клубы по интересам.

