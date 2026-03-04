Депутат, сократи себя сам

Мурманская областная дума в преддверии осенних выборов приняла решение об уменьшении своего состава. В отличие от других региональных парламентов, проводивших похожие предвыборные реформы, мурманчане сохранили нетронутым число «списочников», сократив четырех одномандатников. Инициировавшая поправки «Единая Россия» объяснила это заботой об экономии регионального бюджета.

Решение о самосокращении Мурманская облдума приняла 4 марта почти единогласно: 28 депутатов были за и один против. Перед заседанием парламента свою поддержку инициативе успел выразить глава региона Андрей Чибис.

Законопроект внесли депутаты от «Единой России» (ЕР) вместе с их беспартийным коллегой, бывшим членом КПРФ Артуром Поповым. Последний рассказал “Ъ”, что принятый закон, по расчетам его авторов, должен сэкономить региональной казне 100 млн руб. за пять лет работы следующего созыва. А руководитель фракции ЕР Ирина Просоленко добавила: в партии понимали, что этой инициативой «режут по себе» (все одномандатники в облдуме, кроме одного, представляют ЕР), но мысли об оптимизации бюджета все же перевесили, и сомнений в поправках не высказал ни один из членов фракции.

Проблемы с бюджетом действительно испытывают многие регионы. Как ранее сообщал “Ъ”, 74 из 89 субъектов закрыли 2025 год с дефицитом, а темпы увеличения затрат вдвое превысили темпы прироста поступлений. Суммарно при доходах в 22,6 трлн руб. регионы потратили 24,1 трлн (см. “Ъ” от 26 февраля).

Сейчас в Мурманской облдуме 32 депутата, 10 из которых избраны по партспискам и 22 — по одномандатным округам. В следующем созыве эта пропорция составит 10 на 18, то есть доля «списочников» даже немного возрастет. В других регионах, где накануне предстоящих выборов проводили похожие реформы, сокращения происходили именно за счет избранных по спискам. Так, их число уменьшилось в заксобраниях Курской и Липецкой областей (в последней — сразу на треть, то есть на пять человек). Местные коммунисты тогда заявили, что поправки направлены на сокращение численности их фракции.

Мурманские поправки воспринимаются оппозицией спокойнее.

Руководитель фракции ЛДПР Станислав Гонтарь сказал “Ъ”, что сокращение депутатского корпуса пойдет только на пользу качеству работы парламентариев, которые изберутся в следующем созыве. Охват же населения, по его мнению, останется прежним в связи с сокращением численности жителей региона: по информации депутата, с 2015 года в Мурманской области стало на 90 тыс. избирателей меньше.

Лидер фракции «Справедливой России» Александр Макаревич в разговоре с “Ъ” выразил мнение, что, прежде чем урезать количество депутатов, было бы уместно сократить численность заместителей губернатора — рекордную в истории региона. Еще одно пожелание эсера — привести пропорцию «списочников» и одномандатников к существующей в Госдуме (50 на 50). Впрочем, несмотря на все эти замечания, господин Макаревич признался, что инициированный ЕР закон поддержал.

Степан Мельчаков